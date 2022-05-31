Советники по нацбезопасности США и Турции обсудили ситуацию в Украине и НАТО

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан провел телефонный разговор с Ибрагимом Калином, пресс-секретарем и главным советником президента Турции. Стороны обсудили войну в Украине и вступление Финляндии и Швеции в НАТО, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Стороны обсудили свою постоянную поддержку Украины перед лицом российской агрессии, а также соответствующие усилия по обеспечению выхода украинского сельскохозяйственного экспорта на мировые рынки.

Салливан выразил поддержку продолжающимся прямым переговорам Турции со Швецией и Финляндией для решения проблем, связанных с их заявками на членство в НАТО, которые США поддерживают.

В свою очередь в заявлении турецкой стороны говорится, что Калин во время разговора с Салливаном заявил, что страны, желающие вступить в НАТО, должны усвоить ценности и принципы альянса в области безопасности и борьбы с терроризмом.