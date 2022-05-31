Нидерланды существенно увеличат оборонный бюджет: закупят истребители и ПВО

Нидерланды существенно увеличат бюджет вооруженных сил. Правительство одобрило выделение дополнительных 5 млрд евро ежегодно. Армия получит новые истребители F-35, комплексы противовоздушной обороны Patriot и новую ракетную систему против наземных целей, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Сообщается, что Нидерланды дополнительно заказали шесть новых F-35 в добавок к 46 ранее оплаченным экземплярам. Также ВВС страны получат ударные дроны Reaper.

Также более 2 млрд евро потратят на улучшение материально-технического обеспечения армии, а также медицинские войска.