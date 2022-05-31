ОВА: оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску

ОВА: оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску
Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Славянску. В результате удара три человека погибли, шестеро ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Пострадала школа и не менее семи многоэтажек.

В настоящее время проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить уже после их завершения, отметил Кириленко.

"В очередной раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь - сохраните свои жизни", - написал председатель ОВА.
На картинке может быть: на открытом воздухе
Последствия ракетного удара по Славянску (фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

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