ОВА: оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску
Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Славянску. В результате удара три человека погибли, шестеро ранены.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Пострадала школа и не менее семи многоэтажек.
В настоящее время проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить уже после их завершения, отметил Кириленко.
"В очередной раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь - сохраните свои жизни", - написал председатель ОВА.