Гайдай: войска РФ штурмуют в районах Северодонецка и Тошковки

Российские войска штурмуют в районах Северодонецка и Тошковки, разрушили детсад в Горном. Двое погибших и трое раненых в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отмечается, что неизвестно точное количество жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики.

"Наверное, многие из нас с возмущением просматривали видео, где их радостно встречают местные. В основном, это постановочные сцены. Оставшиеся в городе тысячи боятся мести или расправы без причин, как это было в Буче" , - написал он.

В результате вчерашнего обстрела авто для эвакуации погиб французский журналист, еще три человека ранены.

За прошедшие сутки в Северодонецке повреждены 12 домов, в Лисичанске – 12 и общепит, в Горном – девять и детский сад, в Тошковке, которую войска РФ штурмуют, – по меньшей мере шесть, в Нирково, Викторовке, Николаевке – в общей сложности шесть.

Основные усилия сейчас россияне сосредоточивают на установлении контроля над городом Северодонецк. Штурмуют, но не имеют успеха, в районах Золотого, написал Гайдай.