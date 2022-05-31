ЕС согласовал отключение российского Сбербанка от SWIFT

В российском Сбербанке заверяют, что отключение от SWIFT мало отразится на работе финучреждения, поскольку главные санкции уже были введены, сообщает Новое время.

Лидеры Евросоюза согласовали отключение российского Сбербанка от системы электронных платежей SWIFT на саммите в Брюсселе. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель.

Он написал, что шестой пакет санкций Евросоюза включает в себя жесткие меры, в том числе «десвифтинг крупнейшего российского банка — Сбербанка».

В самом банке заявили, что отключение от SWIFT не окажет на них существенного воздействия — «самые тяжелые санкции и так уже введены», передает российский РБК со ссылкой на пресс-службу банка.