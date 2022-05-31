В МВД ответили, сколько диверсантов удалось поймать

С начала полномасштабного вторжения России в Украине раскрыли 88 диверсионно-разведывательных групп. При этом задержали почти 800 человек, причастных к диверсионной деятельности. ﻿Об этом в интервью рассказал первый замглавы МВД Евгений Енин, пишет Владислав Красинский, РБК-Украина.

По его словам, МВД фиксирует снижение проявлений ДРГ как по Украине, так и в Киеве.

"Но нельзя сказать, что они исчезли. Только за первые две недели мая нашими правоохранителями выявлено на территории Украины одну ДРГ и задержано 43 лица, причастных к диверсионной деятельности, из них 18 в Киеве" , - добавил Енин.

Он подчеркнул, что враг работает в тылу и ведет свою партизанскую войну. Российские агенты собирают информацию и до сих пор могут корректировать огонь.

"Мы отрабатываем целый ряд регионов: криминалитет, пророссийские движения и группировки. Первой была Одесская область, где в результате обысков полиция обнаружила огромные арсеналы оружия и даже инструкции по диверсионно-разведывательной деятельности. Сколько еще таких групп находятся в "спящем режиме" в других регионах - будем выяснять" , - рассказал первый замглавы МВД.

Енин подчеркнул, что украинцам необходимо быть бдительными, чтобы помочь правоохранителям выявлять ДРГ.