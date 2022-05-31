Офис генпрокурора: количество раненых детей возросло

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пострадали более 689 детей. Из которых 243 погибли, а 446 ранены, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 153, Киевской - 116, Харьковской - 111, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, вчера в результате обстрела оккупантами Харькова и пгт Коротич Харьковской области получили ранения 16-летний парень и 13-летняя девочка.