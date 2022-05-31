ОВА: россияне обстреляли Николаев, попали в дом с детьми
В Николаевской области российские военные попали в дом с двумя детьми, дети не пострадали, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Продолжаются интенсивные обстрелы города и области. Попали в дом с двумя детьми. Они не пострадали", – заявил он.
По данным ОВА, утром 31 мая Николаев снова был под обстрелами. Информация о повреждениях и потерпевших уточняется.
Ким отметил, что записал видеообращение, потому что оккупанты распространяют слухи, что он умер.