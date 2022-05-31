ОВА: россияне обстреляли Николаев, попали в дом с детьми

В Николаевской области российские военные попали в дом с двумя детьми, дети не пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Продолжаются интенсивные обстрелы города и области. Попали в дом с двумя детьми. Они не пострадали" , – заявил он.

По данным ОВА, утром 31 мая Николаев снова был под обстрелами. Информация о повреждениях и потерпевших уточняется.

Ким отметил, что записал видеообращение, потому что оккупанты распространяют слухи, что он умер.