ОВА: оккупанты обстреляли Сумщину

Российские войска обстреляли Сумскую область, люди не пострадали. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Около полуночи враг из самолета, не пересекавшего границу Украины, совершил два пуска ракет по территории Эсманской общины.

Почти одновременно с этим начался артобстрел Белопольской общины из САУ.

Почти в 3 ночи с территории России также обстреляли Великописаревскую общину, около 10 ударов артиллерии, добавил Живицкий.

Во всех случаях обошлось без жертв, информация о разрушении уточняется.