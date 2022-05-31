В Bloomberg подсчитали, сколько потеряет РФ из-за нефтяного эмбарго

Частичное эмбарго на российскую нефть, о котором договорился Евросоюз, может лишить Кремль миллиардов долларов выручки в год, сообщает Новое время.

Эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год, подсчитали в Bloomberg.

В этом случае Россия будет вынуждена продавать свою нефть со скидкой в ​​Азию, где она уже переходит из рук в руки примерно на $34 за баррель дешевле, чем цена фьючерсов на нефть марки Brent.

По подсчетам издания, прекращение поставок по трубопроводу через северную ветку нефтепровода Дружба в Польшу и Германию сокращает экспортные доходы РФ еще $12 млрд, исходя из объемов 2021 года и средней цены на нефть марки Urals в этом году.

Россия продолжит зарабатывать около $6 млрд на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки Дружбы.

Накануне глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС согласовали частичный запрет на импорт нефти из России.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90%.