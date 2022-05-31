Мэр Мелитополя: россияне взялись за продажу черешни

В оккупированном российскими войсками Мелитополе уже поспела черешня. Оккупанты забирают всю ягоду под реализацию и обещают деньги позже. Об этом, со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Мелитопольская черешня уже поспела. Начинается первая реализация, но до реализации за несколько дней рашисты собрали всех фермеров, которые ее выращивают в крупных объемах и предложили им сотрудничество: они забирают всю черешню под реализацию, а когда реализуют – передадут какие-то средства", – сказал он.

По его словам, конечно, у местных фермеров это вызывает большой страх, потому что они вложили средства в выращивание черешни, ухаживали за деревьями, а сегодня нет гарантии, что будут отдавать деньги за ягоды.