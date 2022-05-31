Премьер Эстонии: мы не остановимся на нефтяном эмбарго

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает нефтяное эмбарго важным шагом в разрушении военной машины РФ, но призывает к дальнейшим шагам в направлении полной изоляции Кремля, сообщает Европейская правда.

"Минувшей ночью мы наконец договорились о 6-м пакете санкций ЕС, включая запрет на импорт российской нефти", – написала Каллас в Twitter.

Это, по ее мнению, "важный шаг к дальнейшему разрушению военной машины Путина" .

"Мы не остановимся на этом. Поскольку война и преступления России против Украины продолжаются, мы должны продолжать изолировать Кремль", – добавила она.