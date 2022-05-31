Британская разведка: целью РФ является полная оккупация Донбасса

Британская разведка считает, что политическая цель России состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей, но для достижения этого нужно помимо Северодонецка захватить Краматорск и трассу Днепр – Донецк.﻿, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что захват Россией Лимана поддерживает ее оперативные усилия, вероятно, заключающиеся в окружении Северодонецка и закрытии "котла" вокруг украинских сил в Луганской области.

"Сильные обстрелы продолжаются, а в окрестностях Северодонецка, вероятно, идут уличные бои. Элементы российской Южной группировки сил, вероятно, возглавляют самую успешную ось в этом секторе, при поддержке Центральной группировки сил, атакующей с севера. Прогресс медленный, но достижения удерживаются" , - говорится в обзоре.

Вместе с тем британская разведка отмечает, что пути к потенциальному "котлу" остаются под контролем Украины.

"Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше в кампании, сгруппировав силы и ведя огонь на относительно небольшой территории" , - говорится в обзоре.

Британская разведка отмечает, что это вынуждает Россию рисковать на других оккупированных территориях.