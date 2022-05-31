Начальник ГУР Буданов назначен главой штаба по военнопленным

Правительство назначило начальника ГУР Кирилла Буданова главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Украинская правда.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины. Отныне Главное управление разведки Минобороны вместе с СБУ будет заниматься вопросами военнопленных, в том числе и обмена.

В ГУР отметили, что для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе и среди мирного населения с обеих сторон военных действий в Украине действует Национальное информационное бюро.