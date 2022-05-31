"Газпром" прекратил поставки газа в Нидерланды

Российский "Газпром" объявил о полной остановке поставок газа нидерландской компании GasTerra "в связи с неуплатой в рублях", сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении российского монополиста.

"По состоянию на конец рабочего дня 30 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставку газа в апреле от компании GasTerra B.V. согласно указу президента РФ №172 от 31.03.2022 г.

Платежи за поставляемый с 1 апреля газ должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были вовремя проинформированы" , - говорится в позиции "Газпрома".

Нидерландский газовый трейдер GasTerra решил не выполнять требования "Газпрома" по платежам за российский газ в рублях. В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года.

В GasTerra добавили, что неоднократно призывали "Газпром" соблюдать договорную структуру платежей и обязательств по поставкам, но безрезультатно.