Цена нефти Brent превысила $123 за баррель

Котировки Brent пробили $123 за баррель на фоне согласования Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть, сообщает Новое время.

По данным биржи ICE Futures, июльские фьючерсы на Brent с утра достигали отметки в $124,02 за баррель. Стоимость фьючерса выросла на 1,364%.﻿

Инфографика: ICE Futures

Торги июльским контрактом завершаются во вторник. Более активный августовский фьючерс растет в цене на $1,80 (1,53%) и торгуется на уровне $119,40 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $3,59 (3,12%) — до $118,66 за баррель.

Накануне глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС согласовали частичный запрет на импорт нефти из России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90%.