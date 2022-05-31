КГВА: Киев строит укрепления на случай нового штурма

Первый рубеж обороны Киева обустраивается на большом расстоянии от города, чтобы обезопасить столицу в случае, если враг совершит новую попытку захвата.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию, сообщает Украинская правда.

"Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы исключить применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника.

К встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным" , - сообщают в КГВА.