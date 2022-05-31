Как банки будут работать на Троицу: разъяснение НБУ

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Кроме того, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Таким образом, праздничный день 12 июня (Троица), приходящийся на воскресенье, не переносится. Соответственно понедельник, 13 июня 2022 года, является рабочим днем, в частности для банковской системы" , – отметили в пресс-службе НБУ.

По данным регулятора, межбанковские переводы через систему электронных платежей будут проводиться с 11 до 13 июня 2022 года включительно датой банковского дня 13 июня 2022 года.