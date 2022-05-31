Советник мэра: оккупанты начали вывозить из Мариуполя сталь

Из захваченного российскими войсками Мариуполя в порт Ростов-на-Дону отправилось судно с 2,5 тыс. тонн награбленной рулонной стали. Также РФ изменяет названия и флаги на украденных судах. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, сообщает Укринформ.

"Порт. На судно РМ3 России было загружено 2,5 тыс. тонн рулонной стали и отправилось в порт Ростов-на-Дону" , – написал Андрющенко.

По его словам, кроме того, российские захватчики уже анонсировали "национализацию" де-факто кражи оставшихся в порту 34 судов. Уже начат процесс их переименования и смены флагов.

Андрющенко ранее отмечал, что захватчики хотят вывезти металлопрокат и остатки зерна с территории Мариупольского порта. Металлопроката, по его словам, в порту на несколько десятков миллионов долларов США.