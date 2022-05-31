Оставайтесь в укрытии: мэр Северодонецка сообщил о ситуации в городе

В Северодонецке Луганской области армия России контролирует значительную часть города. Бои идут в центральной его части. Об этом в специальном утреннем информационном эфире заявил председатель Северодонецкой районной администрации Роман Власенко, сообщает Радио Свобода.

По его словам, около 50% города захвачены российскими войсками.

"Русские войска контролируют значительную часть города Северодонецк, бои ведутся в центральной части города. Первый штурм у них (русских военных – ред.) был неудачен, их удалось выбить из города", – рассказал он.

Второй раз, выйдя на окраины, они закрепились и создали "некоторый плацдарм" , говорит Власенко.

"Географически, по периметру, штурмовые действия происходили сразу по трем направлениям", – сказал мэр.

Кроме того, он добавил, что город парализован из-за боевых действий, доставлять гуманитарную помощь гражданскому населению нет возможности уже около недели, эвакуация не происходила несколько дней, а обстрелы и боевые действия проходят фактически круглосуточно.

"Мы призываем местных находиться в защитных сооружениях, пока идут интенсивные и напряженные боевые действия", – сказал глава РГА.

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