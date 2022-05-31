Канцлер Австрии: газового эмбарго не будет в следующем пакете санкций ЕС против РФ

Европейский Союз не будет обсуждать газовое эмбарго в рамках следующего пакета санкций против России за войну против Украины, сообщает Экономическая правда.

После первого дня саммита, на котором лидеры согласовали нефтяное эмбарго за исключением поставок через трубопроводы, чиновники и дипломаты заявили, что прекратить закупку ЕС российского природного газа будет еще сложнее.

В то же время глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что главы государств и правительств ЕС преданны выполнению своих обязательств, взятых на саммите в Версале в марте, по прекращению десятилетий зависимости от российских энергоносителей.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте сказал, что лидеры подойдут к следующему раунду санкций по-другому, чтобы не зайти в тупик.