Обстреливали Харьковщину: двум российским военным объявили приговор

Котелевский районный суд Полтавской области приговорил к 11 годам и 6 месяцам заключения российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова за обстрел Харьковской области, сообщает УНН.

"Бобыкина признать виновным в предъявленном обвинении в совершении преступления предусмотренного ч. 1. ст. 438 УКУ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет 6 месяцев. Зачислить досудебное содержание под стражей Бобыкина и срок отбывания наказания исчислять с 6 апреля 2022 г. Иванова признать виновным в предъявленном обвинении в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 438 УКУ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 года 6 месяцев. Засчитать досудебное содержание под стражей Иванову и срок отбывания наказания с 6 апреля 2022 года" , – объявил судья.

Прокуратура просила применить к оккупантам максимальное наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 438 – 12 лет лишения свободы.

В прокуратуре сообщили, что обстрелами оккупанты разрушили объекты критической инфраструктуры, жилые дома в пгт Казачья Лопань Харьковского района и учебное заведение Дергачевского городского совета.

Обстрелы военнослужащие производили из населенного пункта Малиновка Белгородской области России, а после вторжения открывали огонь уже с территории Украины. Оккупанты достоверно знали, что обстреливают гражданскую инфраструктуру и мирное население.

После того как военных разгромили, они скрывались. Выйдя на украинский блокпост, оккупанты сдались.

Во время заседания подсудимые полностью признают свою вину.

Также суд принял взыскать с оккупантов в пользу государства за проведение экспертиз в общей сложности более 49 тысяч.

Суд признал раскаяние россиян обстоятельством, смягчающим приговор, однако отверг доводы о том, что они якобы действовали по принуждению.

До вступления приговора в действие Бобыкин и Иванов будут оставаться под стражей.