Боррель: Евросоюз должен стать серьезной военной силой

Война в Украине доказала Европейскому союзу, что мягкой силы недостаточно. Поэтому ЕС должен стать серьезной военной силой, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, которого цитирует Corriere della Sera.