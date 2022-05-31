Боррель: Евросоюз должен стать серьезной военной силой
Война в Украине доказала Европейскому союзу, что мягкой силы недостаточно. Поэтому ЕС должен стать серьезной военной силой, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, которого цитирует Corriere della Sera.
"То, что мы усвоили на основании войны в Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильным гражданским государством, ЕС также должен быть серьезной военной силой", - призвал Боррель.