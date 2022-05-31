Киев приостановил процесс переименования улиц и метро

В Киеве решили приостановить процесс переименования улиц, станций метро и других топонимов. Поскольку к этому необходимо подойти с научной точки зрения и в соответствии с законодательством, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона.