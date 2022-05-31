Киев приостановил процесс переименования улиц и метро
В Киеве решили приостановить процесс переименования улиц, станций метро и других топонимов. Поскольку к этому необходимо подойти с научной точки зрения и в соответствии с законодательством, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона.
"Власть пришла к выводу, что переименование и демонтаж памятников в столице должны происходить при профессиональных дискуссиях и в соответствии с действующим законодательством. Поэтому принимать такие решения нужно постепенно", – пояснил он.