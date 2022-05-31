Нардеп: сегодня ВР рассмотрит вопрос увольнения Людмилы Денисовой
Сегодня пройдет одиннадцатое пленарное заседание Верховной Рады Украины после начала войны. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк на своем официальном Телеграм-канале.
По его словам, начнется заседание ВР с выступления Президента Словакии Зузаны Чапутовой.
Далее на повестке дня, в том числе, поднимут вопрос об уходе омбудсмена Людмилы Денисовой.
Эту информацию также подтвердила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
"Депутаты собрали подписи о выражении недоверия Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой", – написала Палийчук.