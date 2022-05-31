В Турции анонсировали визит Лаврова для обсуждения экспорта украинского зерна

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал визит главы МИД России в Турцию 8 июня, сообщает Европейская правда.

По его словам, на встрече с Лавровым, среди прочих, будет обсуждаться тема формирования коридора безопасности для поставки украинской пшеницы через Черное море.

Ранее СМИ сообщали, что Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.

В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле.

В Кремле заявили, что Путин в разговоре отметил готовность "способствовать" беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Кремль заявил, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия санкций.

Позже в понедельник Эрдоган и президент Владимир Зеленский обсудили возможные переговоры Украины и РФ и морские коридоры по экспорту.