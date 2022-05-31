Инфляция в еврозоне установила новый рекорд

Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордно высокого уровня, что усилило дискуссию в Европейском центральном банке о том, как быстро повышать ключевые ставки с рекордно низких уровней, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

В мае потребительские цены в еврозоне подскочили на 8,1% в годовом исчислении, чем превысив средний показатель в 7,8% среди опрошенных агентством экономистов.

Ускорение было вызвано продуктами питания и энергоносителей после того, как вторжение России в Украину привело к росту цен на сырьевые товары. Показатель базовой инфляции, исключающий краткосрочные ценовые колебания, вырос на 3,8%.

"Быстрого замедления инфляции в еврозоне не видно" , – считает Кристоф Уэйл, экономист Commerzbank.

"Даже если не будет остановки поставки российской нефти и газа и если годовой рост цен на энергоносители значительно упадет с течением года, уровень инфляции, вероятно, все равно будет около 6% до конца года" , – добавил он.

Хотя рост цен должен достичь пика в этом квартале, он все равно будет в среднем превышать цель ЕЦБ в 2% в следующем году, согласно прогнозам Европейского Союза.

Производство также замедлилось на фоне высоких цен на сырье и вынужденной смены цепочек поставок. Между тем, запрет ЕС на российскую нефть может еще больше усилить давление на цены, которые уже растут из-за сбоев в поставках пшеницы и удобрений.