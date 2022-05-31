ОВА: оккупанты обстреляли Харьковскую область, погиб ребенок

За прошедшие сутки враг обстреливал Основанский и Киевский районы Харькова и Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области, есть жертвы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов погибли трое: женщина в пгт. Коротич Харьковского района, мужчина в с. Уды Богодуховского района и женщина в пгт Чкаловское, Чугуевский район.

В целом по области ранения получили 14 мирных жителей. Из них 4 человека в Харькове, в том числе 16-летний парень. В пгт Коротич Харьковского района пострадало 5 гражданских, в том числе девушка 13 лет.

Синегубов добавил, что сегодня утром обстрелы населённых пунктов области продолжились. В с. Ивановка, Изюмского района, погиб ребенок 12 лет, 1 гражданский получил ранение. Еще одна женщина погибла в Золочеве.