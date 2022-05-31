МИД: Турция не поддержит санкции против РФ, но и не позволит их обойти
Анкара не поддержит санкции против Российской Федерации, однако и не позволит РФ обходить ограничения через Турцию, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявлил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Что касается Турции, то позиция Анкары по этому вопросу (санкций - ред.) от начала ясна: Мы принципиально против любых форм санкций. Турция заявляет, что поддержит лишь ограничения, вводимые только на уровне ООН. Это важная позиция. Поэтому в современном мире, как мы видим, каждая страна может вводить ограничения в отношении другой. Это касается не только российско-украинской войны. Так было в прошлом, и так может быть в будущем", - сказал министр.