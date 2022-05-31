Лавров назвал условие разблокирования украинских судов с зерном

Россия готова обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном из украинских портов в Средиземное море. Однако при условии, что Украина "решит проблему их разминирования".﻿ Об этом, со ссылкой на российские СМИ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы" , – сказал Лавров.