Лавров назвал условие разблокирования украинских судов с зерном

Лавров назвал условие разблокирования украинских судов с зерном
Фото: kremlin.ru

Россия готова обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном из украинских портов в Средиземное море. Однако при условии, что Украина "решит проблему их разминирования".﻿ Об этом, со ссылкой на российские СМИ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы", – сказал Лавров.

При этом он отметил, что "РФ давно сделала все от нее зависящее, чтобы решать продовольственную проблему, возникающую в мире", но не уточнил, что именно он имел в виду.

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