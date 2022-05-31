Лавров назвал условие разблокирования украинских судов с зерном
Россия готова обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном из украинских портов в Средиземное море. Однако при условии, что Украина "решит проблему их разминирования". Об этом, со ссылкой на российские СМИ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы", – сказал Лавров.
При этом он отметил, что
"РФ давно сделала все от нее зависящее, чтобы решать продовольственную проблему, возникающую в мире", но не уточнил, что именно он имел в виду.