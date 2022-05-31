Данилов: в Беларуси уверяли, что нападения с их стороны на Украину не будет

Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин и глава Государственного пограничного комитета этой страны Анатолий Лапо в телефонных разговорах накануне 24 февраля уверяли, что нападения с их стороны не последует. Об этом сообщил в интервью секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Укринформ.

“К большому сожалению, действительно, мы считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое, к сожалению, произошло. Более того, за два дня до войны наш министр обороны общался с министром обороны Беларуси. И они уверяли, что ни в коем случае этого не будет” , – отметил Данилов.

“Наш главный пограничник за день общался с главным пограничником Беларуси. Он говорит, даже не думайте себе, что мы будем в этом участвовать, что с нашей территории на вас кто-то пойдет. Но они пошли не только с этой стороны, они пошли по всей границе" , - добавил он.

По словам секретаря СНБО, подготовиться к войне сложно, потому что многое зависит от множественности факторов, и никто не знает, по каким она пойдет сценариям.