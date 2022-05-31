Обстрелы Николаева: часть жителей города призвали выехать

Жителям Николаева и пригородных сел рекомендуют временно выехать из города. В частности, просят выехать из Корабельного и Ингульского района города, а также сел Полигон, Николаевское, района НАРП, Кульбакино. Об этом сообщил пресс-секретарь Военной комендатуры обороны Николаева Дмитрий Плетенчук у себя в Facebook.

По его словам, жителям, которые при разных обстоятельствах не могут покинуть свои дома, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними.

"В случае начала обстрела нужно немедленно направляться в укрытие, а в случае их отсутствия рядом – находиться у северных и западных сторон крепких построек, но не слишком приближаться к ним. Нельзя находиться в панельных многоквартирных домах", – написал Плетенчук.

Он отметил, что попадание снарядом в 203 мм в панельные дома приводит к их существенным разрушениям. Такие постройки не спасут.

Кроме того, он сообщает, что российские войска могут использовать и кассетные реактивные снаряды.

По словам Плетенчука, начиная с 26 мая обстрелы Николаева осуществляют подразделения 291 артиллерийской бригады российских войск. Для обстрела используются 203-мм пушки 2С7 "Пион". Применяются два типа снарядов с дальностью стрельбы 37 км и 47,5 км. Снарядов второго типа у российских войск относительно меньше, поэтому и меньше вероятность их применения.