Обстрелы Николаева: часть жителей города призвали выехать
Жителям Николаева и пригородных сел рекомендуют временно выехать из города. В частности, просят выехать из Корабельного и Ингульского района города, а также сел Полигон, Николаевское, района НАРП, Кульбакино. Об этом сообщил пресс-секретарь Военной комендатуры обороны Николаева Дмитрий Плетенчук у себя в Facebook.
По его словам, жителям, которые при разных обстоятельствах не могут покинуть свои дома, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними.
"В случае начала обстрела нужно немедленно направляться в укрытие, а в случае их отсутствия рядом – находиться у северных и западных сторон крепких построек, но не слишком приближаться к ним. Нельзя находиться в панельных многоквартирных домах", – написал Плетенчук.
Он отметил, что попадание снарядом в 203 мм в панельные дома приводит к их существенным разрушениям. Такие постройки не спасут.
Кроме того, он сообщает, что российские войска могут использовать и кассетные реактивные снаряды.
По словам Плетенчука, начиная с 26 мая обстрелы Николаева осуществляют подразделения 291 артиллерийской бригады российских войск. Для обстрела используются 203-мм пушки 2С7 "Пион". Применяются два типа снарядов с дальностью стрельбы 37 км и 47,5 км. Снарядов второго типа у российских войск относительно меньше, поэтому и меньше вероятность их применения.
"Именно снарядами первого типа производится обстрел юго-восточных районов Николаева – Ингульского и Корабельного, а также пригородов. Один боеприпас наносит существенное поражение объектам, но не обеспечивает точной стрельбы. Его применение оккупационными войсками преследует цель нанесения максимального ущерба гражданским объектам: жилым домам, предприятиям и инфраструктуре", – уточнил он.