Лукашенко заявил о "спецоперации" КГБ в Украине

Александр Лукашенко заявил о проведении "спецоперации" КГБ в Украине. По его словам, она заключалась в освобождении десятков белорусов, которые якобы были в украинском плену, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Он рассказал, что так называемая "спецоперация" прошла "без шума и выстрелов".

"Явно не по собственной воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний худших людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи" , - сказал Лукашенко.

По его словам, что якобы до начала так называемой "операции белорусских спецслужб" двух граждан якобы убили украинцы.