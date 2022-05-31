Минсоцполитики: украинцы могут оформить выплаты через єДопомогу

На социальной платформе єДопомога можно подать заявку на денежную помощь от международных организаций. Об этом, со ссылкой на Министерство социальной политики, сообщает Корреспондент.

"На социальной платформе єДопомога (edopomoga.gov.ua) реализована возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что с сегодняшнего дня люди, находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут сформировать на социальной платформе єДопомога заявку на получение денежной помощи от международных организаций.

Для этого, в частности, следует заполнить персональные данные и указать IBAN, международный номер банковского счета.