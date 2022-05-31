Кулеба призвал Запад предоставить Украине больше пушек на 155 мм
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Запада предоставить Украине 155-мм пушки и систему залпового огня. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщает Укринформ.
"Хочу еще раз попросить Запад послать нам все 155-мм пушки и системы запуска ракет, которые они могут нам прислать", – подчеркнул Кулеба.
По словам главы МИД, украинские защитники воюют с войсками страны, чей президент ненавидит Украину, однако Украина никогда не сдастся.
"Если бы мы вовремя получили оружие с Запада, мы уже освободили бы Херсон и другие области. Пора начать контрнаступление еще придет. Мы сражаемся со страной, в которой есть президент, который нас ненавидит и не хочет, чтобы мы существовали. Мы никогда не сдадимся", – сказал он.
Кулеба отметил, что украинская стратегия заключается в возвращении захваченных Россией территорий как военным, так и дипломатическим путем.
"Наша стратегия состоит в том, чтобы вернуть все, что мы можем, военными средствами, а остальное – дипломатическими. Нам нужно найти баланс между двумя путями", – отметил он.