Валютный рынок в условиях войны: день 97-й

В последний день весны работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в пятницу 27 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился на 51,66 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 173,64 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций было всего на 0,25 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 27 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 74,5 млн долларов: на 227,7 млн долларов было подано заявок на покупку и на 153,3 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:00 сегодняшнего дня евро покупают по 31,2966 гривен, а продают по 31,6096 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 31 мая вырос на 2432,83 млн и составил 46 866,76 млн гривен.

Наличный доллар в Украине продолжает дешеветь. К 14:00 ценник на продажу наличного «американца» в Киеве опустился до 35,70-35,80 гривен. Это примерно на 30-35 копеек дешевле, чем было в понедельник. Подешевел доллар и в других городах. В Харькове и Житомире доллар продают по 36,00 гривен, в Черкассах – по 35,90, а в Ужгороде – вообще по 35,60 гривен.

Евро на FOREX утром вторника в очередной раз сменил направление движения и падает по отношению к доллару. К моменту написания статьи он опустился до отметки 1,0688 доллара. Это результат закрытия длинных позиций трейдерами-краткосрочниками в связи с окончанием месяца. Наличный евро в Украине дешевеет под воздействием сразу двух факторов: снижения цены на наличный доллар и падения на FOREX. Если вчера киевские оптовые обменные пункты продавали его по 38,60-38,80 гривен, то сегодня – уже по 38,30-38,40 гривен.

Цена биткоина продолжает расти. В ночь с понедельника на вторник на популярной бирже Binance﻿ он подорожал до 32222,00$ за монету. Это первый выход из коридора 28000-31000$, в котором биткоин торговался с 13 мая. В случае, если в ближайшие дни цена биткоина останется выше 31000, рост может продолжиться вплоть до 37000-37500$ за монету.