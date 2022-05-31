Нардеп: Денисову уволили с должности омбудсмена

Сегодня, 31 мая Верховная рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.﻿ Об этом, со ссылкой на нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. За проголосовало – 234 депутата" , – написал Железняк.

По его словам, назначения нового омбудсмена сегодня не было.

Вчера стало известно, что в Верховной Раде собирают подписи за увольнение омбудсмена Людмилы Денисовой.

Как пояснила сама Денисова, ее увольнение связано с тем, что Офис президента "не устраивает ее активность как омбудсмена" .