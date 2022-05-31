Нардеп: Денисову уволили с должности омбудсмена
Сегодня, 31 мая Верховная рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата. Об этом, со ссылкой на нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. За проголосовало – 234 депутата", – написал Железняк.
По его словам, назначения нового омбудсмена сегодня не было.
Вчера стало известно, что в Верховной Раде собирают подписи за увольнение омбудсмена Людмилы Денисовой.
Как пояснила сама Денисова, ее увольнение связано с тем, что Офис президента
"не устраивает ее активность как омбудсмена".
В Раде же некоторые нардепы такую инициативу объясняют
"непонятной концентрацией медийной работы" на многочисленных деталях
"сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и
"изнасилованиях детей" на оккупированных территориях, которые
"не могла подтвердить доказательствами".