УЗ впервые за два года возобновляет ж/д сообщение Киева с Черкассами

"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черкассами впервые за два года. Региональный поезд начнет курсировать с 8 июня, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Региональный поезд №782/781 Киев-Черкассы будет ездить шесть дней в неделю, кроме вторников.

"Региональный поезд №781 Черкассы-Киев будет отправляться со станции Черкассы в 6:30 и прибывать в Киев в 11:01. Обратно, из столицы поезд №782 Киев-Черкассы будет отправляться в 15:05 и прибывать на станцию ​​Черкассы в 19:30" , - говорится в сообщении.

Поезд будет останавливаться на станциях: