УЗ впервые за два года возобновляет ж/д сообщение Киева с Черкассами

УЗ впервые за два года возобновляет ж/д сообщение Киева с Черкассами
Фото: Facebook

"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черкассами впервые за два года. Региональный поезд начнет курсировать с 8 июня, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Региональный поезд №782/781 Киев-Черкассы будет ездить шесть дней в неделю, кроме вторников.

"Региональный поезд №781 Черкассы-Киев будет отправляться со станции Черкассы в 6:30 и прибывать в Киев в 11:01. Обратно, из столицы поезд №782 Киев-Черкассы будет отправляться в 15:05 и прибывать на станцию ​​Черкассы в 19:30", - говорится в сообщении.

Поезд будет останавливаться на станциях:

  • им. Т.Шевченко,
  • Перегоновка,
  • Владимировка,
  • Цветково,
  • Хлыстуновка,
  • Городище,
  • Корсунь,
  • Сотники,
  • Таганча,
  • Мироновка,
  • Кагарлык,
  • Расава,
  • Озерный,
  • Триполье-Днепровский,
  • Новые Безрадичи,
  • Подгорцы,
  • Петра Кривоноса,
  • Киев-Демеевский.

Новости

Популярные темы форума

analytics