УЗ впервые за два года возобновляет ж/д сообщение Киева с Черкассами
"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черкассами впервые за два года. Региональный поезд начнет курсировать с 8 июня, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Региональный поезд №782/781 Киев-Черкассы будет ездить шесть дней в неделю, кроме вторников.
"Региональный поезд №781 Черкассы-Киев будет отправляться со станции Черкассы в 6:30 и прибывать в Киев в 11:01. Обратно, из столицы поезд №782 Киев-Черкассы будет отправляться в 15:05 и прибывать на станцию Черкассы в 19:30", - говорится в сообщении.
Поезд будет останавливаться на станциях:
- им. Т.Шевченко,
- Перегоновка,
- Владимировка,
- Цветково,
- Хлыстуновка,
- Городище,
- Корсунь,
- Сотники,
- Таганча,
- Мироновка,
- Кагарлык,
- Расава,
- Озерный,
- Триполье-Днепровский,
- Новые Безрадичи,
- Подгорцы,
- Петра Кривоноса,
- Киев-Демеевский.