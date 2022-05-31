Расходы бюджета увеличили почти на 300 млрд гривен
Верховная рада внесла изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2022 год. Расходы общего фонда увеличили на 287 млрд гривен за счет дополнительных внешних заимствований. Об этом, со ссылкой на проект №7413, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
В частности, увеличены расходы на:
- национальную безопасность и оборону - 247,8 млрд гривен;
- пополнение резервного фонда - 1,5 млрд гривен;
- оказание помощи в рамках программы поддержки - 5,8 млрд гривен;
- финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по разным пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда - 20,0 млрд гривен;
- предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг - 12,5 млрд гривен.