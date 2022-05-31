Расходы бюджета увеличили почти на 300 млрд гривен

Верховная рада внесла изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2022 год. Расходы общего фонда увеличили на 287 млрд гривен за счет дополнительных внешних заимствований.﻿ Об этом, со ссылкой на проект №7413, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В частности, увеличены расходы на: