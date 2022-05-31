Нардеп: парламент просит СНБО ввести санкции против восьми деятелей РПЦ

Верховная Рада обратилась в Совет национальной безопасности и обороны с требованием применить персональные санкции против церковных деятелей Российской православной церкви, которые системно и активно поддерживают войну против Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за постановление №7332 проголосовали 292 депутата.

Санкции предлагают ввести против восьми деятелей РПЦ: