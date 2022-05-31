Нардеп: парламент просит СНБО ввести санкции против восьми деятелей РПЦ
Верховная Рада обратилась в Совет национальной безопасности и обороны с требованием применить персональные санкции против церковных деятелей Российской православной церкви, которые системно и активно поддерживают войну против Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, за постановление №7332 проголосовали 292 депутата.
Санкции предлагают ввести против восьми деятелей РПЦ:
- 16-й патриарх Московский и всея Руси Кирилл
- руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион
- заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
- митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон
- архиепископ Сыктывкарского и Коми-Зирянского РПЦ Питирим
- протоиерей РПЦ; писатель, проповедник и педагог Владимиров Артемий Владимирович
- митрофорный протоиерей РПЦ, проповедник, телеведущий Ткачев Андрей Юрьевич,
- русский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Осипов Алексей Ильич.