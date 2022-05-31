Нардеп: парламент просит СНБО ввести санкции против восьми деятелей РПЦ

Нардеп: парламент просит СНБО ввести санкции против восьми деятелей РПЦ
Фото: sluga-narodu.com

Верховная Рада обратилась в Совет национальной безопасности и обороны с требованием применить персональные санкции против церковных деятелей Российской православной церкви, которые системно и активно поддерживают войну против Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за постановление №7332 проголосовали 292 депутата.

Санкции предлагают ввести против восьми деятелей РПЦ:

  • 16-й патриарх Московский и всея Руси Кирилл
  • руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион
  • заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
  • митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон
  • архиепископ Сыктывкарского и Коми-Зирянского РПЦ Питирим
  • протоиерей РПЦ; писатель, проповедник и педагог Владимиров Артемий Владимирович
  • митрофорный протоиерей РПЦ, проповедник, телеведущий Ткачев Андрей Юрьевич,
  • русский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Осипов Алексей Ильич.

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