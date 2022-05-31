В Совбезе РФ объявили о начале захвата Украины Польшей
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины. Об этом он сказал во вторник на совещании по национальной безопасности в Приволжье, со ссылкой на российское информагентство, сообщает Европейская правда.
Он заявил, что партнеры
"киевского режима" не прочь воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли.
"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", – заявил Патрушев.
По его словам, это подтвердил визит в Киев польского президента Анджея Дуды и его слова о том, что
"вскоре польско-украинская граница перестанет существовать".
Патрушев также заявил, что
"уже целый ряд государств ведут активную работу по расчленению Украины".