СБУ заявила о разоблачении агентов России в Укроборонпроме

С начала полномасштабной агрессии России СБУ разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тыс. коллаборантов. Об этом сообщает СБУ.

Контрразведка СБУ в Киеве при содействии подразделения безопасности "Укроборонпрома" разоблачила сотрудника одного из оборонных предприятий в агитации в пользу России.

Также по материалам СБУ к 5 годам тюрьмы приговорен гражданин РФ, который призывал киевлян сотрудничать с врагом.

В Донецкой области в ходе спецоперации ликвидирована российская агентурная сеть, которая разведывала позиции ВСУ на восточном фронте. Один агент задержан в Славянске, другой – в Краматорском районе, отмечает СБУ.

В Харькове сотрудники СБУ разоблачили двух бывших участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

В Луганской области по материалам СБУ к 8 и 10 годам заключения приговорены два командира так называемой "ЛНР", которых захватили в плен под Северодонецком.