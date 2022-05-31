МИД призвал готовить седьмой пакет санкций ЕС против РФ

Европейский союз должен уже начать подготовку седьмого пакета санкций против России за полномасштабную войну в Украине.﻿ Об этом, со ссылкой на Министерство иностранных дел, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

В заявлении говорится, что МИД приветствует "зеленый свет" со стороны ЕС на введение шестого пакета санкций с эмбарго на поставки российской нефти.

"Украина работала на всех уровнях, чтобы шестой санкционный пакет стал реальностью… Украина сработала в этом случае как единая слаженная команда. Нефтяное эмбарго ускорит обратный отсчет краха российской экономики и военной машины" , – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В то же время, МИД разочарован позицией Венгрии по нефтяному эмбарго, которая вылилась в то, что ограничение не касается поставок по трубопроводам. Тем не менее, Киев надеется, что уже к концу года Россия потеряет до 90% своего нефтяного экспорта в Европу.