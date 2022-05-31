ГБР: суд арестовал имущество и счета группы компаний российской "Татнефти"

Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний, основанных российской нефтяной компанией "Татнефть".

Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что "Татнефть" поставляет нефтепродукты для нужд подразделений Минобороны РФ.

В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей.

"Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 миллионов гривен. После оценки недвижимого имущества сумма может возрасти до 2 млрд. гривен" , - сообщает ГБР.

Активы будут переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для осуществления мер по управлению ими.

ГБР продолжает досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины о финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц.