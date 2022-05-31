ГБР: суд арестовал имущество и счета группы компаний российской "Татнефти"
Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний, основанных российской нефтяной компанией "Татнефть".
Об этом сообщает ГБР.
Отмечается, что "Татнефть" поставляет нефтепродукты для нужд подразделений Минобороны РФ.
В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей.
"Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 миллионов гривен. После оценки недвижимого имущества сумма может возрасти до 2 млрд. гривен", - сообщает ГБР.
Активы будут переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для осуществления мер по управлению ими.
ГБР продолжает досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины о финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц.