Названы сроки начала действия нефтяного эмбарго

Нефтяное эмбарго против России начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила пресс-служба Еврокомиссии, сообщает Корреспондент.

А запрет на закупки нефтепродуктов из РФ вступит в силу через восемь месяцев.

При этом все ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу Дружба.

Отметим, что шестой пакет санкций еще должен утвердить Совет ЕС.

Напомним, накануне лидеры ЕС достигли компромисса в вопросе запрета на импорт российской нефти. Эмбарго затронет 90% всего российского нефтяного импорта до конца этого года.

Остальные 10 или 11% идут по южной ветке трубопровода Дружба в Венгрию, Словакию и Чехию. Для этих стран предусмотрено временное исключение.