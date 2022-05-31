FT: ЕС и Великобритания согласовали запрет на страхование танкеров РФ

Великобритания и Евросоюз договорились о запрете страхования танкеров, перевозящих российскую нефть. Эта договоренность фактически лишит Россию доступа к крупнейшему страховому рынку Lloyd’s of London.﻿ Об этом, со ссылкой на Financial Times, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

При подготовке шестого пакета санкций против РФ в Евросоюзе опасались, что Великобритания продолжит страховать российские суда с нефтью. Источники в британском правительстве сообщают, что вскоре запрет на страхование судов с российской нефтью вступит в силу. Также через 5-6 месяцев аналогичное решение могут принять все страны G7.

Отказ ведущих игроков рынка от страхования танкеров существенно снизит возможности РФ на экспорт нефти. Следующим шагов в этом направлении может стать запрет на страхование всех судов, выходящих из конкретных российских портов.