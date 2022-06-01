Байден: США передадут Украине ракетные системы для точных ударов
Президент США Джо Байден утвердил передачу Украине передовых ракетных систем, которые способны точно поражать российские цели на большом расстоянии. Предполагается, что ракетные установки войдут в новый пакет военной помощи на сумму в 700 миллионов долларов, который будет обнародован в среду. Об этом, со ссылкой на New York Times, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Соединенные Штаты предоставляют Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы, которые могут точно поражать цели на расстоянии до 80 км. В авторской статье Байден сообщил, что, по его мнению, российское вторжение в Украину будет прекращено с помощью дипломатии. Но задача Соединенных Штатов - предоставить Украине значительное количество оружия и боеприпасов, чтобы дать руководству страны максимальное влияние за столом переговоров.
Официальные лица в Белом доме сообщают, что в новый пакет помощи также входят боеприпасы, контрбатарейные радары, радары комплексов ПВО, противотанковые комплексы Javelin и пр.