РосСМИ: РФ проводит учения ракетных войск с ядерным вооружением

Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения проводит учения с использованием стратегических комплексов "Ярс". В Ивановской области ракетные комплексы отрабатывают маневрирование и развертывание для выполнения стрельб.﻿ Об этом, со ссылкой на Интерфакс, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Сообщается, что на учениях задействовано около тысячи военнослужащих, а также более 100 единиц техники. Будут ли в ходе маневров проводиться учебные пуски, не сообщается.

Отметим, что в России неоднократно угрожают применить ядерное оружие против нашей страны. В то же время американская разведка отметила, что Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если почувствует угрозу для своего режима.

Добавим, в ООН также считают применение Россией ядерного оружия против Украины вполне возможным.