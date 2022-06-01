Байден: США продолжат защиту Украины от нового нападения

Цель США в Украине проста и заключается в том, чтобы страна стала демократической и способной защититься от новой агрессии России. При этом Вашингтон не желает войны с Москвой.﻿ Об этом, со ссылкой на статью президента США Джо Байдена для газеты New York Times, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Байден подчеркнул, что если страны НАТО не будут подвергаться нападению, то США не будут напрямую вмешиваться в войну.

"Мы действовали быстро, чтобы послать Украине значительное количество вооружений и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занимать самую сильную позицию за столом переговоров. Именно поэтому я решил, что мы предоставим украинцам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений в Украине", – написал он.

Байден отметил, что свободный мир и другие страны во главе с США встали на сторону Украины, оказывая беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку.

"Американцы будут придерживаться курса с украинским народом, потому что мы понимаем, что свобода не является бесплатной. Это то, что мы всегда делали, когда враги свободы пытались запугивать и угнетать невинных людей, и это то, что мы делаем сейчас. Владимир Путин не ожидал такой степени единства или силы нашего ответа. Он ошибался. Если он ожидает, что мы дрогнем или сломаемся в ближайшие месяцы, он в равной степени ошибается" , - добавил он.

Байден также подтвердил отсутствие у США планов оказывать давление на Украину, чтобы она пошла на уступки России.