Гайдай: оккупанты вошли в центр Северодонецка

Оккупанты открыли огонь по заводу "Пролетарий" и объединению "Азот", вошли в центральные районы Северодонецка.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Так, российские войска ведут штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, при этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности.

В 18:55 они с самолета атаковали объединение "Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ. Днем враг совершил артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске - зафиксированы повреждения нескольких помещений, отметил Гайдай.

В Горном оккупантами разрушены по меньшей мере шесть домов и местная школа искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два.

Последствия военных действий в Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)

По словам главы ОВА, штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города.

Кроме того, российские войска пытаются вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки, применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Камышевахи и Почечного.

